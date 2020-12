Dollarama riporta £620 milioni di vendite nette nel Q3.

La catena di vendita al dettaglio afferma che i suoi guadagni netti sono balzati a £94,16 milioni.

Dollarama dichiara 0,035 penny per azione di dividendo trimestrale in contanti.

Dollarama Inc. (TSE: DOL) ha dichiarato mercoledì che le sue entrate sono state migliori del previsto nel

terzo trimestre fiscale poiché la crisi del COVID-19 ha limitato le persone alle loro case, alimentando la domanda di oggetti essenziali per la casa e decorazioni di Halloween negli ultimi mesi.

A 31 sterline per azione, Dollarama è attualmente in rialzo del 20% da inizio anno nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di 20,62 sterline per azione a marzo, quando l’impatto della pandemia di Coronavirus era al suo apice. Se sei interessato a investire nel mercato azionario, avrai bisogno di un broker affidabile: ecco un elenco dei migliori per semplificarti la selezione.

Risultati finanziari del Q3 di Dollarama rispetto alle stime degli analisti

Dollarama ha detto che ha generato 620 milioni di sterline di vendite nette nel trimestre che si è concluso il 1 novembre. Nello stesso trimestre dell’anno scorso, le sue vendite nette sono state limitate a 551,11 milioni di sterline. Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe stampato un fatturato netto leggermente inferiore di 578,62 milioni di sterline nell’ultimo trimestre.

Alla fine del mese scorso, il concorrente statunitense di Dollarama, Dollar Tree, ha anche affermato che il suo reddito netto è salito a 247,63 milioni di sterline nel terzo trimestre fiscale.

La catena di vendita al dettaglio ha registrato una crescita su base annua del 7,1% nelle vendite nello stesso punto vendita del terzo trimestre. L’utile netto, ha aggiunto, registrato a 94,16 milioni di sterline nel terzo trimestre che si traduce in 30,24 penny per azione. Nello stesso trimestre dello scorso anno, Dollarama aveva registrato un utile netto inferiore di 80,61 milioni di sterline o 25,59 penny per azione.

Dollarama ha confermato nell’ultima settimana di novembre che uno dei suoi dipendenti presso la sua sede di Newmarket è risultato positivo al COVID-19.

Dollarama dichiara 0,035 penny per azione di dividendo in contanti

Con il 44%, anche il margine lordo della società canadese ha visto un leggero miglioramento dal 43,7% dello scorso anno. Dollarama ha dichiarato mercoledì di aver aperto 19 nuovi negozi netti nell’ultimo trimestre contro i 21 aperti nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2020.

Mercoledì, il consiglio ha dichiarato 0,035 penny di dividendo trimestrale in contanti per azione, che rappresenta un aumento del 6,8% anno su anno. Dollarama si è astenuto dal fornire indicazioni per l’intero anno a causa delle incertezze legate alla pandemia di COVID-19 in corso.

Dollarama ha avuto un andamento in gran parte ottimista nel mercato azionario lo scorso anno con un guadagno annuo di circa il 40%. Al momento è quotata a 9,66 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 30,75.

