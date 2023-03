Palermo, 15 marzo 2023 – Domani, 16 marzo, alle ore 12, presso il Grand Hotel Piazza Borsa, in via dei Cartari, 18, a Palermo, Giuseppe Pignatelli, responsabile Divisione Imprese di Banca Progetto, e Armando Ballarin, presidente nazionale dello Skal International Italia, firmeranno una convenzione per l’erogazione del credito a condizioni agevolate a sostegno delle imprese turistiche siciliane e italiane per supportare l’impegnativa ripartenza della stagione 2023.

Saranno presenti Fabio Montesano, A.d. di Fidimed, e Toti Piscopo, presidente dello Skal International Palermo, realtà che quest’anno compie 70 anni d’attività.

Seguirà un incontro con la stampa per fare il punto sulla situazione del settore turistico. L’accordo sarà siglato in occasione dell’Assemblea nazionale di Skal International Italia (la più grande organizzazione di professionisti di viaggi e turismo del mondo che abbraccia tutti i 32 settori dell’industria delle vacanze), che quest’anno riunisce i delegati territoriali di tutto il Paese e di varie parti d’Europa nella città di Palermo, e che culminerà la mattina di sabato 18 marzo con l’assise che eleggerà il nuovo presidente e il consiglio direttivo, con interventi da remoto di alti rappresentanti istituzionali e di settore, nazionali e internazionali.

Banca Progetto è una challenger bank che opera nel mercato italiano ed internazionale offrendo prodotti a imprese e famiglie, con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, e che conta anche su una partnership di successo con Fidimed, intermediario finanziario nazionale 106 vigilato da Bankitalia con sedi e rete commerciale in tutta Italia.