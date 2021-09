(ANSA) – ROMA, 17 SET – (RIPETIZIONE CON TITOLO E TESTO

La transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili

richiede “investimenti dell’ordine di decine di miliardi, anche

per gli impianti di accumulo”, in grado di compensare le

variazioni di produzione di solare ed eolico. Ma questi impianti

devono essere affidati al gestore della rete, e non ai

produttori di energia. Lo ha detto oggi il ceo di Terna, Stefano

Antonio Donnarumma, intervenendo a Genova al congresso

dell’Associazione dirigenti amministrativi e finanziari (Andaf).

Gli accumuli secondo il manager possono essere “il pompaggio

di acqua nei bacini idroelettrici, le batterie o, quando la

tecnologia sarà matura, l’idrogeno. Il Pniec (Piano nazionale

per l’energia, n.d.r.) prevede ora 6 gigawatt di accumuli per 40

GW di rinnovabili. Ma per raggiungere gli obiettivi europei si

arriverà a 60 GW di rinnovabili, e quindi a 10 di accumuli”.

Secondo Donnarumma “nei programmi di investimento di Terna

l’accumulo non c’è, perché non è previsto dalla legge fra le

competenze del gestore nazionale della rete. Questo perché è

ancora visto come un impianto di produzione di energia, mentre

in realtà è più vicino a un impianto di regolazione”. Per il ceo

di Terna “l’accumulo dovrebbe fare parte della rete. Basterebbe

normarlo perché non distorcesse il mercato. Invece di

incentivare impianti di accumulo delle società energetiche, che

oggi non stanno sul mercato, basterebbe farli entrare nella

rete, e pagarli con le bollette. Ma è un cambiamento che

avverrà, con il fallimento di mercato che sono certo arriverà”.

Secondo Donnarumma “con lo sviluppo delle rinnovabili, anche

le attuali centrali a gas diveranno impianti di regolazione del

sistema”, per compensare le variazioni delle fonti pulite, “e

non più di produzione”. “E quando l’auto elettrica sarà davvero

diffusa – ha concluso il manager -, anche le batterie delle auto

potranno caricarsi di energia nei momenti di picco della

produzione, e restituirla alla rete nei momenti di scarsità”.

