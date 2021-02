Le azioni di Churchill Capital Corp. IV (NYSE: CCIV) sono aumentate del 250% dall’11 gennaio grazie agli acquisti diffusi da parte di WSB.

Analisi fondamentale: adocchiata fusione con Lucid

Secondo i resoconti dei media, la società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) Churchill Capital sta cercando di raggiungere un accordo per rendere pubblica la società produttrice di veicoli elettrici Lucid Motors Inc.

Ciò potrebbe far subire pesanti perdite ad alcuni investitori nel caso in cui l’accordo di fusione inversa con Lucid Motors venga abbandonato. Anche se l’accordo è stato completato, le aspettative sono piuttosto alte per quando la società farà il suo debutto pubblico.

L’oscillazione dei prezzi è arrivata dopo che il FT ha riferito che Lucid sta cercando di costruire un impianto di produzione in Arabia Saudita, il suo secondo stabilimento dopo aver costruito quello in Arizona. Ciò ha portato investitori e analisti a ritenere che Lucid stesse potenzialmente ritardando i suoi piani di diventare pubblici a causa del costo del progetto.

Gli investitori e i funzionari della casa automobilistica, il fondo saudita e i gestori della SPAC sono destinati a realizzare un grande profitto se l’affare verrà completato. Andrew Liveris, presidente di Lucid Motors, è anche partner operativo della SPAC Churchill Capital.

Analisi tecnica: una corsa sfrenata

Le azioni di Churchill hanno chiuso a $32,14 martedì, il 27,29% in più rispetto al giorno prima. È stato in questo giorno che l’azione dei prezzi ha raggiunto un massimo storico sopra il livello di $35. Nel complesso, le azioni hanno guadagnato circa il 250% dall’inizio dei colloqui sulla fusione il mese scorso.

Grafico giornaliero CCIV (TradingView)

Tuttavia, un recente rapporto del Wall Street Journal ha affermato che l’annuncio di una fusione con la SPAC di Lucid Motors non è “imminente”, causando un calo delle azioni di oltre l’8%. Un pullback a $27 è stato visto come un’opportunità per acquistare il titolo, il che ha quindi facilitato un rapido rimbalzo a livelli superiori alla soglia di $30.

In sintesi

Secondo quanto riferito, Churchill Capital Corp. IV è in trattative per rendere pubblica la casa automobilistica elettrica di Newark Lucid Motors. Le azioni sono aumentate vertiginosamente alla notizia che l’accordo è vicino al completamento prima che un altro giro di rapporti dei media respingesse queste voci. Tutto sommato, si consiglia di rimanere in disparte fino a quando la situazione non si sarà calmata.

