Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) è stato uno dei titoli con le migliori performance del 2021. Tuttavia, come tutti gli altri titoli, ha subito un duro colpo nelle ultime settimane.

Nelle ultime 3 settimane, NVidia ha perso il 20,53%.

Acquirenti istituzionali: posizioni long su NVidia

NVidia è stata in perdita per la maggior parte del 2022. È interessante notare che ciò non ha impedito agli investitori istituzionali di aprire posizioni in questo titolo. L’ultima ad assumere una posizione long su NVDA è Strategic Advisors LLC, una società di investimento con sede a New York.

Oltre alle istituzioni che si interessano a NVDA, il titolo ha un forte rating di acquisto da parte degli analisti.

Le crescenti prospettive rialziste intorno a NVDA hanno a che fare con l’aumento dei prezzi dei chip, che dovrebbero avere un impatto positivo sui produttori di chip come NVidia. La spinta più grande è arrivata quando il più grande produttore di chip del mondo, TSMC, ha annunciato che i prezzi dei chip aumenteranno fino al 20% quest’anno.

NVidia trarrà vantaggio anche dalla crescente adozione dei suoi prodotti nel mercato delle criptovalute, in particolare nello spazio in rapida crescita del metaverso. Gli esperti ritengono che il Metaverso, che richiederà un’enorme quantità di potenza di calcolo, andrà a beneficio dei produttori di chip globali.

Trend verso il livello di supporto di $206,12

NVidia è in calo del 20% da inizio anno. Tuttavia, se le prospettive per l’industria dei semiconduttori sono qualcosa su cui basarsi, allora NVidia potrebbe essere vicino al fondo.

Fonte: TradingView

Se NVIDIA mantiene sopra i $206,12, sarà un segnale per andare long su NVDA. Il prossimo obiettivo chiave sarebbe $345, che è il massimo di novembre 2021.

Tuttavia, se il supporto di $206,12 fallisce, potrebbe essere un indicatore del fatto che i ribassisti hanno saldamente il controllo. Sarebbe un segnale per vendere, con un target di $195.

In sintesi

Gli investimenti istituzionali sono rivolti a NVidia poiché il mercato dei semiconduttori sembra promettente nel 2022. Le azioni di NVDIA sono diminuite del 20% da inizio anno. Tuttavia, se il denaro istituzionale continua a fluire, la quota potrebbe aumentare nel corso dell’anno.