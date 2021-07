Venerdì le azioni di American Express Co. (NYSE:AXP) sono aumentate del 3,44% dopo che la società ha ottenuto risultati impressionanti nel secondo trimestre. AXP ha registrato entrate e utili superiori alle attese prima dell’apertura dei mercati.

L’EPS della società è salito dell’866% a 2,80 dollari, battendo le aspettative degli analisti di 1,17 dollari. D’altra parte, le entrate sono salite del 33,3% a 10,24 miliardi di dollari, battendo la stima di consenso di Street di 650 milioni di dollari.

Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato? Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.



Gli analisti hanno affermato che l’impressionante performance del secondo trimestre di American Express dimostra l’aumento della spesa dei consumatori negli Stati Uniti durante l’allentamento della situazione Covid. Di conseguenza, il management di AXP ha affermato che ora prevede di raggiungere la fascia alta della sua precedente guida per quest’anno.

Il presidente e amministratore delegato, Stephen Squeri, ha dichiarato:

Abbiamo visto la spesa dei tesserati accelerare dal trimestre precedente e superare i livelli pre-pandemia a giugno, con la maggior parte di questa crescita della spesa proveniente da clienti Millennial, Gen Z e piccole imprese.

American Express ha pubblicato all’inizio dell’anno una guida per l’intero anno di 6,00-7,50 dollari per azione.

Perché comprare azioni American Express nel Q3 del 2021?

Dal punto di vista della valutazione, le azioni di American Express vengono scambiate con un interessante rapporto P/E forward di 18,55, rendendo il titolo un’opzione interessante per gli investitori di valore.

Gli analisti prevedono inoltre che AXP EPS cresca del 20,70% l’anno prossimo e in media del 42,30% nei prossimi cinque anni. Pertanto, American Express attirerà anche investitori in crescita.

La società continuerà a beneficiare dell’attuale aumento della spesa dei consumatori nel terzo trimestre, ma gli investitori dovrebbero anche prestare attenzione ai potenziali inconvenienti causati dalla variante Delta del Covid-19.

Tuttavia, sarebbe meglio se prendessi in considerazione l’aggiunta di azioni AXP al tuo portafoglio alla valutazione attuale e alla promettente storia di crescita.

Fonte – TradingView

Panoramica tecnica: previsioni sui prezzi delle azioni American Express per agosto 2021

Sebbene le azioni AXP siano aumentate di quasi il 50% quest’anno, la corsa al rialzo sembra tutt’altro che finita. Il prezzo delle azioni deve ancora raggiungere le condizioni di ipercomprato nell’RSI a 14 giorni nonostante i guadagni di venerdì. In quanto tale, sembra che American Express abbia ancora più spazio da coprire mentre continua ad avanzare dopo i suoi impressionanti risultati del secondo trimestre.

Pertanto, gli investitori possono puntare a rimbalzi estesi a circa 184,02 dollari o superiori a 190,36 dollari. I livelli di supporto chiave sono 170,19 e 163,51 dollari.

In conclusione: il caso per l’acquisto di azioni American Express

In sintesi, American Express sembra trarre vantaggio dall’aumento della spesa dei consumatori durante l’allentamento della situazione covid. Tuttavia, la variante delta è ancora un potenziale collo di bottiglia nella storia della crescita.

Tuttavia, i guadagni di venerdì del titolo AXP non hanno spinto il prezzo a condizioni di ipercomprato, lasciando più spazio per correre. Quindi ora potrebbe essere un ottimo momento per aggiungere azioni AXP al tuo portafoglio.