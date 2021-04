Le azioni di Apple (NASDAQ: AAPL) sono salite ai massimi di 7 settimane oggi mentre le azioni continuano a stampare nuovi massimi nelle speranze di ripresa.

Analisi fondamentale: Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno previsioni opposte sui ricavi dei servizi Apple

Apple pubblicherà i risultati delle sue entrate intorno al 30 aprile e gli analisti di Morgan Stanley e Goldman Sachs sono in disaccordo sulle entrate dei servizi Apple. Katy Huberty di Morgan Stanley è ottimista sul rapporto di Apple mentre l’analista di GS Rod Hall si aspetta una delusione.

Huberty ha aumentato la stima dei ricavi dei servizi sopra il consenso del 2,9% a 65,7 a 63,8 miliardi di dollari. La mossa è il risultato di “accelerare le entrate relative ai TAC di Google” che fluiscono nel segmento Licenze e altro.

“… un’analisi di regressione lineare della nostra stima storica delle entrate derivanti da licenze e altro con i costi di acquisizione del traffico (TAC) riportati da Google mostra una correlazione molto forte di 0,94 (0,88 R ^ 2), suggerendo che i pagamenti relativi al traffico di ricerca che Apple riceve da Google sono un fattore determinante per i ricavi da licenze e altro e il modo migliore per prevedere questo flusso di entrate,” ha affermato Huberty.

D’altra parte, Rod Hall ha ribadito la sua valutazione “Vendi” sulle azioni Apple poiché si aspetta un calo delle entrate dell’App Store a “19 miliardi di dollari in CY22 che riteniamo non abbia tenuto conto del consenso e che potrebbe portare a un rischio di ribasso per le stime dei servizi di consenso “.

Hall ha stimato 64,8 milioni di dollari di entrate per i servizi CY21, leggermente al di sotto della previsione di Huberty di 65,7 miliardi di dollari.



Analisi tecnica: avviene il breakout

Ieri il prezzo delle azioni Apple ha superato la SMA a 50 giorni mentre i titoli tecnologici si sono spostati verso l’alto per raggiungere il resto del mercato. Di conseguenza, il prezzo delle azioni Apple viene scambiato al di sopra del segno di 130 dollari per la prima volta da metà febbraio.

Grafico giornaliero delle azioni Apple (TradingView)

L’azione dei prezzi è scoppiata anche dal triangolo simmetrico per aprire la strada a un rapido viaggio a 130 dollari. I trader che comprano azioni Apple cercheranno ora di tornare nell’area che ospita il massimo storico vicino a 145 dollari. Una linea di supporto principale si trova a 127,00 dollari nel caso in cui si verifichi un ritiro.

In sintesi

Gli analisti di Morgan Stanley e Goldman Sach sono in disaccordo sui ricavi dei servizi Apple in vista del rapporto sugli utili del gigante tecnologico alla fine di aprile. Nel frattempo, le azioni Apple hanno toccato un massimo di 7 settimane mentre gli acquirenti mirano a spingere verso nuovi massimi record.

