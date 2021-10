Venerdì le azioni della Walt Disney Co. (NYSE:DIS) sono aumentate dell’1,33% dopo che sono emerse notizie che suggeriscono che la società sta esplorando le opzioni per spin-off della sua rete sportiva leader mondiale ESPN. Secondo un rapporto pubblicato da Dylan Byers su Pluck, il CEO della Disney, Bob Chapek, ha chiesto ad alcuni dei suoi più stretti vice di esplorare una logica strategica per lo scorporo di ESPN.

Se la Disney avrà successo nei suoi piani di passare a un modello di entrate TV basato su abbonamento rispetto alla programmazione lineare. Potrebbe aumentare significativamente i suoi margini di profitto. La società sta seguendo il benchmark stabilito da Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX), il fornitore di servizi di streaming premium di maggior successo.

Il cambiamento potrebbe anche cambiare il modo in cui gli investitori valutano le azioni Disney, portando a multipli di valutazione più elevati. Il titolo viene attualmente scambiato con un rapporto P/E forward di circa 34,63 rispetto all’equivalente di Netflix di 49,28.

È ora di scommettere sulla crescita di Disney?

Dal punto di vista degli investimenti, il rapporto P/E forward di Disney di 34,63 è ragionevolmente basso per un titolo ad alta crescita. Gli analisti prevedono che l’utile per azione della società aumenterà di oltre il 105% l’anno prossimo e ad un tasso medio annuo di circa il 51% nei prossimi cinque anni.

Pertanto, la diversificazione di Disney nei servizi di streaming sembra aver già aumentato le sue prospettive di crescita per il prossimo futuro. Se l’azienda ridurrà la TV lineare per concentrarsi maggiormente sui servizi in abbonamento, la sua crescita potrebbe diventare più convincente.

Fonte – TradingView

Tecnicamente, le azioni Disney sembrano essere scambiate all’interno di un canale laterale altamente volatile nel grafico intraday. Il titolo è recentemente rimbalzato da un livello di supporto cruciale prima di trovare resistenza dalla media mobile a 100 giorni.

Tuttavia, con il titolo ancora lontano dal testare nuovamente la resistenza della linea di tendenza, l’attuale rimbalzo potrebbe continuare. Inoltre, DIS deve ancora raggiungere condizioni di ipercomprato, lasciando così spazio a un maggiore movimento al rialzo.

Pertanto, gli investitori potrebbero puntare a guadagni estesi a circa 181,41 dollari o superiori a 185,60 dollari, mentre 172,82 dollari e 168,85 dollari sono zone di supporto cruciali.

Potrebbe essere il momento di comprare azioni DIS

In sintesi, sebbene le azioni Disney siano aumentate di oltre il 20% quest’anno, il titolo deve ancora raggiungere le condizioni di ipercomprato dopo un recente rimbalzo.

Inoltre, date le entusiasmanti prospettive di crescita della società, il suo attuale P/E forward sembra ragionevole per far eccitare gli investitori in crescita.