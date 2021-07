Investi in criptovaluta, azioni, ETF & altro in pochi minuti con il nostro broker preferito,

Il prezzo delle azioni sembra pronto per un rimbalzo dal supporto della linea di tendenza dopo un recente pullback. Quindi ora potrebbe essere il momento di investire in azioni Tesla.

Gli aumenti dei prezzi della Model S e della Model X di Tesla aumenteranno il margine di vendita negli Stati Uniti, mentre la Model Y a basso prezzo registrerà un volume di vendite più elevato in Cina. Pertanto, le ultime decisioni sui prezzi dell’azienda aiuteranno a incrementare i ricavi e ad aumentare i profitti.

Gli investitori possono puntare a rimbalzi a breve termine a circa 710,85 dollari o superiori a 780,42 dollari per guadagni estesi. I livelli di supporto chiave sono 591,38 e 538,68 dollari.

Tesla realizzerà maggiori entrate dal mercato statunitense guidato da un ASP più elevato, mentre in Cina, la topline beneficerà di un aumento del volume delle vendite.

Altri pensano che il nuovo aumento dei prezzi potrebbe essere collegato direttamente al lancio di una versione più economica del Model Y in Cina, con l’azienda che cerca di ottimizzare il suo prezzo medio di vendita (ASP).

I clienti pensano che la società stia andando contro la promessa del co-fondatore e CEO, Elon Musk, di ridurre il costo dei veicoli elettrici. Tuttavia, gli analisti sono ottimisti sulla decisione di Tesla che cita una strategia aziendale popolare in cui un’azienda aumenta i prezzi dei suoi prodotti al livello più alto che il mercato può raggiungere.

Tesla Inc. ( NASDAQ:TSLA ) venerdì ha aumentato i suoi prezzi ridisegnati di Model S e Model X di 5.000 dolllari, secondo quanto riportato da Fox Business. Il Model S ora ha un prezzo base di 84.990 dollari, mentre il Model X parte da 94.990 dollari. L’annuncio arriva dopo che il principale produttore mondiale di veicoli elettrici ha lanciato una versione più economica del suo Model Y in Cina.

in

by

Dovresti investire in azioni Tesla in quanto aumenta i prezzi di Model S e Model X negli Stati Uniti?

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy