In sintesi, sebbene le azioni di Constellation Brands siano scese dell’1,70% quest’anno, il titolo continua a subire un’intensa pressione ribassista a seguito del mancato guadagno del secondo trimestre. Inoltre, i suoi attuali multipli di valutazione non sono convincenti, mentre le sue prospettive di crescita potrebbero essere irrealistiche.

Tecnicamente, Constellation sembra essere scambiato all’interno di una formazione di canale discendente nel grafico intraday. Tuttavia, il titolo è recentemente rimbalzato per avvicinarsi alla resistenza della linea di tendenza, innescando un pullback.

Gli analisti prevedono che l’utile per azione di STZ crescerà del 15,80% il prossimo anno e ad un tasso medio annuo del 9,50% nei prossimi cinque. Tuttavia, con la società che non ha aspettative nei suoi risultati trimestrali più recenti, tali proiezioni di crescita stanno diventando inaffidabili.

Dal punto di vista degli investimenti, le azioni di Constellation Brands vengono scambiate con un rapporto P/E leggermente ripido di 40,48, rendendo il titolo meno attraente per gli investitori di valore. Tuttavia, il suo rapporto P/E forward di 18,12 potrebbe attirare l’attenzione degli investitori in crescita a breve termine.

Anche il tasso di margine lordo rettificato di Constellation di 51,2% è stato inferiore alle aspettative medie degli analisti del 52,5%. Tuttavia, l’utile per azione per l’intero anno 2022 della società compreso tra 10,15 e 10,45 dollari è stato migliore della stima di consenso di 10,14 dollari.

Il suo EPS non GAAP di 2,38 dollari era inferiore alla stima di consenso di Street di 2,79 dollari. D’altra parte, le entrate sono cresciute del 4,9% a/a a 2,37 miliardi di dollari, 70 milioni di dollari in anticipo rispetto alle stime.

Mercoledì, le azioni di Constellation Brands Inc. ( NYSE:STZ ) sono scese dopo aver annunciato i suoi risultati trimestrali più recenti. La società ha riportato i suoi guadagni fiscali del secondo trimestre prima dell’apertura dei mercati, mancando le aspettative degli analisti.

Dovresti investire in Constellation Brands dopo le mancate aspettative di guadagno?

