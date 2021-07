Il Dow Jones, l’S&P 500 e il Nasdaq si sono indeboliti su base settimanale poiché gli investitori hanno iniziato a comportarsi nervosamente tra i timori che l’economia possa essere colpita dalla variante Delta del Coronavirus che si sta rapidamente diffondendo. La Delta è ora la variante dominante e rappresenta oltre il 50% dei positivi al COVID-19 in molti Paesi, il che dimostra che la battaglia contro il Coronavirus non è ancora finita.

I funzionari della sanità pubblica hanno riferito venerdì che i casi di Coronavirus negli Stati Uniti sono aumentati del 70% rispetto alla settimana precedente, con i decessi in aumento del 26%. L’ottimismo degli investitori è sceso al livello più basso da ottobre 2020, secondo il rapporto dell’American Association of Individual Investors.

“Il conteggio globale dei casi confermati di COVID-19 ha superato i 189 milioni venerdì, poiché la variante Delta, altamente trasmissibile, ha continuato a diffondersi in tutto il mondo, aumentando il numero di nuove infezioni in molti Paesi. Le nuove varianti continueranno ad emergere finché il virus continua a diffondersi e quelli nuovi potrebbero essere più letali o dimostrarsi resistenti ai vaccini, minando l’intero sforzo,” ha riferito l’Organizzazione mondiale della sanità.

È importante ricordare che anche i dati economici misti degli Stati Uniti pubblicati la scorsa settimana hanno sollevato preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate a giugno dello 0,6%, ma la fiducia dei consumatori si è contratta a luglio a 80,8 da 85,5 di giugno.

Il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, ha affermato che le pressioni inflazionistiche potrebbero essere temporanee, ma ha anche affermato che i membri della FED continueranno a discutere del tapering nelle prossime riunioni.

S&P 500 in calo del -1% su base settimanale

Per la settimana, l’S&P 500 SPX si è indebolito del -1% e ha chiuso a 4.327 punti.

Fonte dati: tradingview.com

Se il prezzo scende al di sotto di 4.200 punti, sarebbe un forte segnale di “vendita”, e abbiamo la strada aperta a 4.100 o addirittura 4.000 punti. Il potenziale di rialzo rimane limitato per la prossima settimana, ma se il prezzo dovesse superare i 4.400 punti, il prossimo obiettivo potrebbe essere intorno ai 4.450 punti.

DJIA in calo dello 0,5% su base settimanale

Il Dow Jones Industrial Average DJIA si è indebolito del -0,5% per la settimana e ha chiuso a 34.687 punti.

Fonte dati: tradingview.com

Il Dow Jones si è indebolito dai suoi recenti massimi e se il prezzo scendesse sotto i 34.000 punti, sarebbe un forte segnale di “vendita”. L’attuale livello di resistenza si aggira intorno ai 35.000 punti e, se il prezzo supera questo livello, il prossimo obiettivo potrebbe essere di circa 35.200 punti.

Nasdaq Composite in calo del -1,9% su base settimanale

Il Nasdaq Composite (COMP) ha perso -1,9% su base settimanale e ha chiuso a 14.427 punti.

Fonte dati: tradingview.com

Il forte livello di supporto si trova intorno a 14.000 punti e se il prezzo scende al di sotto di questo livello, sarebbe un forte segnale di “vendita”, e abbiamo la strada aperta a 13.500 punti.

In sintesi

I tre principali indici di Wall Street hanno chiuso in netto ribasso venerdì poiché gli investitori hanno iniziato a comportarsi nervosamente tra i timori che la variante Delta del Coronavirus possa colpire l’economia. Per la settimana, il Dow Jones ha perso -0,5%, l’S&P 500 -1%, il Nasdaq -1,9% e il rischio di un ulteriore calo probabilmente non è escluso.