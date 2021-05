Venerdì il mercato azionario statunitense ha chiuso al rialzo e i tre principali indici di Wall Street sono avanzati nonostante un rapporto sull’occupazione più debole del previsto. Gli Stati Uniti hanno pubblicato venerdì il rapporto sui salari non agricoli, che mostra che il Paese ha aggiunto solo 266.000 posti di lavoro ad aprile.

Rispetto ai 770.000 posti di lavoro aggiunti a marzo, il rapporto sull’occupazione ha deluso ed è molto al di sotto della stima degli economisti di 998.000 ad aprile. Il tasso di disoccupazione è salito al 6,1% dal 6,0%, ma è importante dire che la retribuzione oraria media è aumentata di 21 centesimi a 30,17 dollari (dopo essere scesa di 4 centesimi a marzo).



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Il rapporto sull’occupazione più debole del previsto ha aiutato le azioni ad avanzare perché ha alleviato le preoccupazioni sull’aumento dell’inflazione e sui tassi di interesse potenzialmente più elevati. Il rapporto ha stimolato la domanda di attività ad alto rendimento e ha confermato la posizione della Federal Reserve statunitense di mantenere una politica monetaria estremamente espansiva per il prossimo periodo.

“Titoli di crescita che erano stati messi alla gogna stanno avendo un’altra possibilità, perché sono percepiti come meno rischiosi in un ambiente in cui c’è una ripresa più lenta, e questo è davvero ciò che i dati sull’occupazione indicano”, ha commentato Tom Martin, senior portfolio manager di Globalt Investments.