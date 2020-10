(ANSA) – ROMA, 26 OTT – “In questa fase di peggioramento

della curva dei contagi le banche continuano a prestare la

massima attenzione alla salute delle persone – clientela e

lavoratrici/lavoratori – nell’erogazione dei servizi bancari che

anche il recente DPCM 24 ottobre 2020 prevede che restino

garantiti”. Lo afferma Salvatore Poloni, Presidente del

Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI – “Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – prosegue

Salvatore Poloni – ABI e Sindacati di settore (Fabi, First-Cisl,

Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno condiviso tempo per tempo, con

specifici Protocolli, le misure di prevenzione e sicurezza

perl’imprescindibile tutela delle lavoratrici, dei lavoratori edella clientela. La loro piena applicazione garantisce che laprosecuzione dei servizi bancari si realizzi nelle massimecondizioni di protezione per le persone che lavorano in banca,il cui impegno e senso di responsabilità ha consentito econsente di fornire all’economia e alle famiglie il sostegnonecessario in questa difficile situazione”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

