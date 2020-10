(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Le misure annunciate dal governo

costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese della

ristorazione. Se non accompagnate da contemporanee e

proporzionate compensazioni di natura economica, sarebbero il

colpo di grazia per i pubblici esercizi italiani, che già sono

in una situazione di profonda crisi, con conseguenze economiche

e sociali gravissime”. Lo afferma la Fipe-Confcommercio, la

Federazione dei Pubblici Esercizi, in merito alle nuove misure

per il contenimento dell’epidemia allo studio del governo.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

