DraftKings riporta una crescita annualizzata del 64% nei suoi utenti paganti mensili.

La società statunitense ha perso 43,31 pence per azione nel Q3 fiscale.

La società di scommesse sportive prevede fino a £425,52 milioni di entrate nel 2020.

DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG) ha pubblicato nella giornata di ieri i risultati finanziari per il terzo

trimestre fiscale, e sono stati migliori di quanto previsto dagli analisti. La società ha anche riportato un aumento del numero totale di utenti nell’ultimo trimestre.

DraftKings è attualmente a un prezzo per azione di £32,37 rispetto al prezzo nettamente inferiore di £8,12 per azione all’inizio dell’anno. Il titolo aveva toccato un massimo da inizio anno di £48,46 per azione nella prima settimana di ottobre. Il trading di azioni online è più facile di quanto pensi. Ecco come acquistare azioni online nel 2020.

Risultati finanziari di DraftKings del Q3 vs. stime degli analisti

Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe incassato £100,30 milioni di entrate nel terzo trimestre. La loro stima della perdita per azione era di 46,35 pence. Nel suo rapporto di ieri, DraftKings ha superato entrambe le stime registrando un fatturato di £101,06 milioni e 43,31 pence di perdita per azione, nel Q3.

L’operatore di scommesse sportive ha anche affermato che il numero dei suoi utenti paganti mensili unici è aumentato del 64% su base annua, raggiungendo oltre 1 milione nell’ultimo trimestre. Nel trimestre precedente (Q2), DraftKings aveva rivelato una perdita più ampia del previsto, stando alla relazione pubblicata lo scorso agosto.

Il CEO di DraftKings, Jason Robins, ha commentato il rapporto sugli utili di ieri e ha dichiarato:

“La ripresa di importanti sport come NBA, MLB e NHL nel terzo trimestre, così come l’inizio della stagione NFL, ha generato un enorme coinvolgimento dei clienti”.

Guidance di DraftKings per l’intero anno fiscale 2020

Per l’intero anno fiscale 2020, la società con sede a Boston prevede ora un fatturato compreso tra £410,33 e £425,52 milioni. Nell’anno fiscale 2021, DraftKings prevede ora fino a £645,89 milioni di entrate. In notizie separate dagli Stati Uniti, Palantir ha riportato una crescita delle vendite del 52% nel suo primo rapporto finanziario dopo essere stata quotata in borsa.

Nel trimestre precedente, DraftKings ha speso milioni per collaborare con Michael Jordan, Turner Sports, Chicago Cubs, ESPN e molti altri. Al momento, 20 Stati USA in totale, tra cui Washington DC, consentono le scommesse sportive su Internet.

DraftKings ha guadagnato quasi il 300% in borsa dal suo debutto nel luglio 2019. Al momento, la società americana di scommesse sportive e del fantacampionato ha una capitalizzazione di mercato di £11,85 miliardi.

