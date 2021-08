La Walt Disney Company (NYSE: DIS) ha riportato il suo trimestre più forte dall’inizio della pandemia la scorsa notte, ma i numeri non sono stati sufficienti per Michael Nathanson. Ribadendo la sua valutazione “neutra” su Disney con un obiettivo di prezzo di 185 dollari, l’analista di ricerca senior di MoffettNathanson ha dichiarato a “Squawk Box” della CNBC:

“Il vero driver di valutazione è Disney+ e, sotto i numeri, si vede che la crescita di Disney Plus sta davvero rallentando nei mercati sviluppati. Ci sembra che i prodotti raggiungano la maturità abbastanza rapidamente”.

Tom Rogers di Engine Media è scettico su Disney+

Anche Tom Rogers di Engine Media è d’accordo con la prospettiva di Nathanson. In un’intervista separata con CNBC, ha riconosciuto che il numero del titolo per gli abbonati Disney+ è stato incoraggiante, ma ha affermato che il mercato stava trascurando che gran parte della crescita proveniva dall’India, che sono abbonati con entrate molto basse.

“Non abbiamo ottenuto un nuovo numero di abbonati in termini di crescita incrementale negli Stati Uniti. Siamo usciti dopo che la Disney ha attraversato tutta questa potenza cinematografica ad alta energia mettendo i piedi sul gas come ha detto il capex, e non abbiamo scoperto cosa ha fatto che fanno nel mercato interno degli Stati Uniti in termini di loro grande storia, Disney+. Quindi, sono uscito un po’ più scettico,” ha detto Rogers su Squawk Box.

Alan Gould elogia Disney per aver realizzato un profitto dal suo settore parchi

Tuttavia, Alan Gould di Loop Capital ha avuto un tono più positivo per Disney in “Squawk on the Street” della CNBC. In particolare, ha affermato che è stata un’enorme pietra miliare nel COVID per il settore parchi dell’azienda diventare almeno leggermente redditizio nell’ultimo trimestre.

“I parchi domestici a circa i due terzi del business che hanno fatto nel trimestre di giugno 2019, il che per me è abbastanza buono. C’è un rischio legato alla variante Delta, ovviamente, ma la prenotazione anticipata sembra forte, quindi direi che il segmento dei parchi sta andando abbastanza bene a livello nazionale, almeno per ora,” ha osservato Gould.