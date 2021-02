La piattaforma di streaming sportivo in diretta fuboTV (NYSE: FUBO) è stata sempre più favorita tra gli investitori ultimamente con investitori WSB che inviano azioni nettamente più alte.

Analisi fondamentale: come funziona?

L’azienda ha attualmente alcuni flussi di entrate, il più importante dei quali è la vendita di abbonamenti in streaming. FuboTV offre una varietà di pacchetti che gli utenti possono scegliere di trasmettere in streaming TV in diretta, inclusi oltre

100 canali, la maggior parte dei quali sono legati allo sport.



La società ha riferito di avere 455,000 abbonati pagati nel terzo trimestre, segnando un aumento del 58% su base annua. Uno dei maggiori driver delle sue entrate è la pubblicità. FuboTV collabora con le più famose aziende di ad-tech tra cui The Trade Desk e Magnite, aumentando notevolmente la sua crescita. Le entrate pubblicitarie di FuboTV sono aumentate del 153% su base annua nel terzo trimestre.

A prima vista, le entrate pubblicitarie potrebbero sembrare un fattore di crescita non importante per FuboTV poiché solo il 12% delle entrate totali proveniva dalle entrate pubblicitarie. La società ha affermato che circa 7,50 dollari del suo ricavo medio mensile per unità (ARPU) proveniva dalla pubblicità, pari a circa 22,50 dollari al trimestre.

Inoltre, una piccola parte delle entrate di FuboTV proviene anche dalla concessione in sublicenza di determinati eventi sportivi internazionali ad altre società, consentendo loro di trasmettere eventi sportivi di cui ha i diritti. Tuttavia, questo è un flusso di entrate meno significativo per FuboTV poiché solo 586,000 dollari provenivano da questa fonte durante i primi nove mesi del 2020.

Durante quel periodo di 9 mesi, FuboTV ha affermato di aver subito una perdita netta di 402,5 milioni di dollari, indicando che la società aveva affrontato gravi sfide in termini di entrate.

Analisi tecnica: quale sarà il prossimo?

Il prezzo delle azioni FUBO è scambiato di oltre il 17% in più finora a febbraio grazie a una variazione di quasi il 25% lunedì. A gennaio, le azioni di fuboTV hanno guadagnato oltre il 50% e le azioni sono aumentate di oltre il 400% da ottobre.

Grafico giornaliero di fuboTV (TradingView)

La scorsa settimana, il prezzo delle azioni FUBO ha registrato 57,47 dollari e poi è stato sceso più in basso fino a 40 dollari dove si trova il supporto. Questo pullback è stato utilizzato come opportunità di acquisto con l’azione dei prezzi che si è spostata di un ulteriore 40% da questo supporto. Da qui, potremmo vedere un altro pullback a 45 dollari che probabilmente sarà visto come un’opportunità per ottenere sul lato lungo puntando dal 20% al 25% al rialzo.

In sintesi

La piattaforma di streaming di eventi sportivi FuboTV è stata una delle azioni più in voga negli ultimi tempi. L’azienda ha tre principali fonti di reddito, tra cui la vendita di abbonamenti in streaming, pubblicità e concessione in sublicenza dei diritti di trasmissione.

