Robinhood Markets Inc sarà reso pubblico entro la fine della settimana giovedì. La società di servizi finanziari elencherà le sue azioni al Nasdaq Stock Exchange con il simbolo “HOOD”, ad un prezzo per azione compreso tra 38 e 42 dollari.

Robinhood punta a una valutazione di 35 miliardi di dollari. Dei 55 milioni di azioni in offerta, fino al 35% è riservato agli investitori al dettaglio.

In vista dell’IPO, il CEO Vladimir Tenev ha riconosciuto la richiesta di conti pensionistici durante il roadshow virtuale e ha affermato che “l’azienda era interessata ad espandersi nei conti IRA e Roth IRA”. Robinhood sta anche lavorando a wallet per utenti di criptovalute che consentirebbero loro di conservare i propri asset digitali, ha riferito lunedì Kate Rooney della CNBC.

“Nei risultati preliminari del secondo trimestre, le criptovalute hanno rappresentato una quota maggiore delle entrate commerciali di Robinhood. La crescita di Robinhood è stata legata a molti eventi virali come GameStop, Dogecoin, SNL, ecc. Ma se la volatilità di Bitcoin rallenta, spesso significa che la volatilità del trading rallenta; probabilmente non sarebbe una buona cosa per Robinhood,” ha aggiunto.