Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) ha ritardato di nuovo la produzione del vaccino COVID-19 lunedì riferendo che è improbabile che chiedesse l’approvazione normativa in Europa, Regno Unito e Stati Uniti fino al terzo trimestre del 2021. Le azioni della società sono scivolate su 7% nel trading premarket di ieri.

Dopo l’annuncio, lunedì Novavax ha registrato un calo di circa il 10% nel trading fuori orario, nonostante abbia riportato una crescita significativa dei ricavi del primo trimestre. Su base per azione, la perdita della società con sede nel Maryland è stata inferiore rispetto a quanto previsto dagli analisti.

Il CEO è fiducioso che gli ostacoli alla produzione siano stati rimossi

L’azienda biotech ora vuole aumentare la produzione di vaccini COVID-19 a 150 milioni di dosi al mese entro il quarto trimestre del 2021, un obiettivo che aveva originariamente fissato per il terzo trimestre. Novavax si aspettava che l’approvazione normativa degli Stati Uniti arrivasse a maggio.

Lunedì, commentando i risultati del primo trimestre, il CEO Stanley Erck si è detto fiducioso che Novavax abbia ora rimosso i principali ostacoli di produzione. La produzione su scala commerciale del suo colpo COVID-19 può ora iniziare in tutte le strutture dell’azienda.

Erck ha anche evidenziato che fino a 40 milioni di dosi del vaccino contro il Coronavirus sono attualmente sugli scaffali, con le fabbriche che ne producono di più ogni settimana. Mentre la domanda negli Stati Uniti è in calo, John Trizzino, chief commercial officer di Novavax, ha dichiarato:

“La domanda insoddisfatta al di fuori degli Stati Uniti ha portato a una continua richiesta di vaccino Novavax”.

Novavax fornirà 1,1 miliardi di dosi di vaccino a COVAX

Novavax si è impegnata a fornire 1,1 miliardi di dosi al programma internazionale di condivisione dei vaccini, COVAX. Inoltre, ha anche promesso 200 milioni di colpi in diversi Paesi, inclusa l’India. La sperimentazione in fase avanzata del vaccino nel Regno Unito ha mostrato risultati promettenti contro la variante originale e più contagiosa del Coronavirus, che è stata segnalata per la prima volta in Gran Bretagna.

L’approvazione ufficiale per distribuire il Novavax in altre nazioni, tuttavia, deve ancora arrivare. I risultati della sua sperimentazione negli Stati Uniti e in Messico sono attesi nel trimestre in corso. Nel trimestre precedente (Q4), Novavax aveva registrato una perdita di 127,55 milioni di sterline.

Novavax ha aperto martedì a £94,77 per azione in borsa e sta attualmente scambiando a £100,81 per azione. In confronto, aveva iniziato l’anno 2021 a £79,91 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £57,08 per azione nell’ultima settimana di ottobre 2020.

Al momento, la società quotata al Nasdaq ha una capitalizzazione di mercato di 7,10 miliardi di sterline.

