Tyson Foods Inc. (NYSE: TSN) ha riportato lunedì i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre che hanno battuto le stime di Wall Street su un aumento del volume dei servizi di ristorazione poiché l’allentamento delle restrizioni contro il COVID-19 ha aiutato il settore della ristorazione a riprendersi negli ultimi mesi. Le azioni della società sono aumentate di poco meno del 10% lunedì mattina.

Risultati finanziari del Q3

Tyson Foods ha affermato che il suo utile netto è stato di 749 milioni di dollari nel terzo trimestre, che si traduce in 2,05 dollari per azione. Nel trimestre comparabile dello scorso anno, il suo reddito netto è stato limitato a 526 milioni di dollari o 1,44 dollari per azione.

Su base rettificata, il trasformatore di carne ha guadagnato 2,70 dollari per azione. Tyson Foods ha generato vendite per 12,48 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, un aumento rispetto ai 10 miliardi di dollari del terzo trimestre dell’anno precedente. Secondo FactSet, gli esperti avevano previsto 11,46 miliardi di dollari di vendite e 1,61 dollari di EPS rettificato.

All’inizio di quest’anno, il CEO di Tyson Foods si è dimesso dopo soli otto mesi di lavoro.

Tyson Foods aumenta la guida alle entrate per l’intero anno

Tyson Foods ha valutato i costi relativi al COVID nel terzo trimestre a circa 55 milioni di dollari. Secondo il CEO Donnie King, l’azienda con sede in Arkansas ha aumentato la produzione di carne bovina nel terzo trimestre per soddisfare la domanda, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.

Secondo il CEO Donnie King, il costo delle materie prime sta aumentando più velocemente di quanto l’azienda possa aumentare i prezzi del pollo e degli alimenti preparati. La domanda di carne bovina, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale, è stata forte nel terzo trimestre e ha spinto la fiducia ad aumentare la previsione per l’intero anno dei ricavi.

Tyson ha recentemente fatto ricorso all’aumento dei prezzi nel tentativo di compensare l’inflazione. Mentre i prezzi riveduti sono finora applicabili ai soli clienti del ristorante, quelli di vendita al dettaglio saranno trattati allo stesso modo dal 5 settembre.

In una notizia separata, US Foods ha anche affermato di aver registrato profitti nel secondo trimestre fiscale.