La società produttrice di razzi Astra Space Inc (NASDAQ: ASTR) è tornata tra le notizie. L’ambizioso lancio di un razzo è stato interrotto a causa di un problema con il decollo. Contemporaneamente, lunedì anche le azioni di Astra sono crollate. Il titolo è sceso di oltre il 20% dopo il fallimento del lancio del razzo nel fine settimana.

Astra deve ancora lanciare un razzo in orbita

Secondo la catena di eventi, è interessante notare che il razzo LV0006 dell’azienda, un momento dopo essere stato separato da terra, si è inclinato e scivolato di lato. L’incidente è avvenuto in Alaska. Uno dei cinque motori si è spento. Tuttavia, il razzo non si è schiantato istantaneamente. Dopo essersi ripreso dall’incidente, il razzo ha continuato ad accelerare per altri due minuti.

Il team di sicurezza del lancio ha spento i restanti quattro motori del razzo, dopodiché è stato interrotto. Dopo essersi ripreso dall’inclinazione che l’LV0006 ha subito durante il decollo, il razzo è riuscito a salire. Si è appreso che il razzo ha toccato un’altitudine di circa 164.000 piedi o 50 chilometri. Tuttavia, secondo le fonti, la società deve ancora effettuare il lancio di un missile in orbita per il debutto.

Causa del problema in esame

Il costruttore di razzi sta indagando su cosa ha causato il problema. Il CEO di Astra, Chris Kemp, ha dichiarato alla CNBC che la società ha raccolto e dispone di dati sufficienti dal volo. L’amministratore delegato ha aggiunto che la società è in procinto di rivederlo.

Misurando 43 piedi di altezza, l’LV0006 rientra nella categoria dei piccoli razzi. Il razzo LV0007 sarà costruito con le modifiche necessarie incorporate. La società non ha un programma in atto per il suo prossimo tentativo di lancio. Tuttavia, Astra mira a lanciare molti piccoli razzi. La società mira a lanciare un razzo al giorno entro il 2025 e sta abbassando ulteriormente il prezzo stimato di 2,5 milioni di dollari.

Le azioni di Astra sono crollate dopo il fallimento del lancio del razzo

Quando si è diffusa la notizia del tentativo di lancio di un razzo fallito, le azioni del costruttore di razzi sono diminuite fino al 22%, dalla precedente chiusura di 11,67 dollari. LV0006 è il primo tentativo di missione commerciale della compagnia in collaborazione con la US Space Force. Il lancio mirava a testare il carico utile nell’ambito del suo programma di test spaziali.