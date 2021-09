Accelera sensibilmente il recupero dell’economia lombarda. Tra aprile e giugno nel manifatturiero aumentano, infatti, sia la produzione (+9,3% rispetto ai livelli medi del 2019, periodo pre-Covid) sia l’export (+6,6% rispetto al corrispondente periodo del 2019) e nei mesi estivi ripartono i servizi. Per quanto riguarda il PIL regionale, sono attesi un rimbalzo del +5,4% nel 2021 e un recupero dei livelli pre-Covid anticipato alla fine del 2022.

Dai dati riferiti ad agosto, tuttavia, emergono segnali di rallentamento della crescita dell’industria nel Nord Ovest e in Lombardia, su cui pesano le tensioni di alcune materie prime e l’attenuazione della domanda di alcuni settori. Si ridimensiona, infatti, in modo contenuto il clima di fiducia del manifatturiero, dei servizi e dei consumatori e gli indici, anche se non più su livelli record, rimangono vicini ai massimi storici dei mesi precedenti.

Sono questi alcuni dei dati evidenziati nel booklet economia a cura del Centro Studi di Assolombarda, pubblicato su Genio & Impresa (Genioeimpresa.it), il web magazine dell’Associazione.

PRODUZIONE MANIFATTURIERA LOMBARDA ACCELERA DEL +9,3%, MEGLIO DEL TOTALE NAZIONE E DEI BENCHMARK EUROPEI

Guardando nel dettaglio i numeri, la produzione manifatturiera lombarda accelera del +9,3% , meglio sia rispetto al totale nazionale (+4,2% Italia nel secondo trimestre 2021 sul 2019) sia rispetto ai benchmark europei (+3,1% Cataluña, -3,7% Baden-Württemberg). Un’accelerazione che coinvolge tutte le imprese, ma in particolar modo quelle di maggiori dimensioni (+14,1% la produzione nel secondo trimestre 2021 rispetto alla media 2019), seguono le medie imprese (+10,8%) e più distanziate le piccole (+4,9%).

EXPORT AL +6,6% RISPETTO AL PERIODO PRE-COVID, IN LINEA CON IL TOTALE NAZIONALE (+6,5%). BENE ELETTRONICA, ALIMENTARE, APPARECCHI ELETTRICI E CHIMICA, GAP ANCORA DA RECUPERARE PER AUTOMOTIVE, MODA, MECCANICA, MOBILI DESIGN E ALTRO MANIFATTURIERO, MALE I PRODOTTI PETROLIFERI

Nel secondo trimestre del 2021 torna a crescere rispetto al pre Covid l’export lombardo del +6,6%, al di sopra dello stesso periodo del 2019 e in linea con il totale nazionale (+6,5%). Se tuttavia si considerano i primi sei mesi dell’anno, il dato complessivo delle esportazioni lombarde è limitato ad un +3% rispetto al 2019, risentendo di un recupero tra gennaio e marzo più lento che in molti dei benchmark: +4,1% Italia nel totale del primo semestre, +6,6% Emilia-Romagna, +5,0% Veneto, +6,1% Baden-Württemberg e +5,9% Cataluña. Per quanto riguarda i settori, l’elettronica (+23,5% l’export a gennaio-giugno 2021 rispetto al 2019), l’alimentare (+12,3%), gli apparecchi elettrici (+9,9%) e la chimica (+8,0%) totalizzano risultati superiori al periodo pre Covid. Dopo una crescita sostenuta nel primo trimestre 2021, la farmaceutica nel secondo trimestre segna una riduzione (registrando un complessivo +5,9% nel semestre). Grazie alla sostenuta performance nel secondo trimestre, si portano sopra ai livelli 2019 anche i metalli (+7,6% nel primo semestre 2021) e la gomma plastica (+5,0%). Nonostante il miglioramento tra aprile e giugno, resta ancora terreno da recuperare per l’automotive (-6,4%), la moda (-7,0%), la meccanica (-2,1%), altro manifatturiero con mobili e design (-1,9%) e legno (-3,2%). Peggiora ulteriormente, invece, il comparto dei prodotti petroliferi, con perdite nel primo semestre 2021 pari a -17,2% rispetto al 2019.

CLIMA DI FIDUCIA IN LIEVE DISCESA AD AGOSTO NELLE IMPRESE E TRA I CONSUMATORI

Pur attestandosi su livelli storicamente molto elevati, la fiducia delle imprese, in particolare nel manifatturiero nel Nord Ovest, scende da 114,9 in luglio a 113,1 in agosto e nei servizi da 116,7 a 115,7. Una situazione analoga anche nelle maggiori economie europee tranne in Germania dove l’industria tocca un nuovo record.

Anche tra i consumatori la fiducia cede ad agosto rispetto al mese precedente come effetto, soprattutto, del deterioramento delle componenti relative al clima personale e al clima futuro, più limitatamente alla situazione corrente.

MERCATO DEL LAVORO CRESCONO GLI OCCUPATI, MA ANCHE I DISOCCUPATI

Dopo i cali del 2020, nel secondo trimestre 2021 torna ad aumentare il numero degli occupati con un incremento su base annua di +64mila unità secondo le stime provvisorie dell’Istat. Cresce di 97mila unità rispetto allo scorso anno, la disoccupazione, ma si contraggono, per la prima volta dall’inizio della Pandemia, gli inattivi (-176mila). Un dato che si trasferisce in disoccupazione ma in parte anche in nuova occupazione. Rispetto ai benchmark europei, il tasso di disoccupazione sale sensibilmente in Lombardia (al 6,0% nel 2° trimestre 2021 dal 4,1% del 2020), mentre scende in Cataluña (al 12,3% dal 12,8%), Bayern (al 3,6% dal 3,8%) e Baden-Württemberg (al 4,0% dal 4,2%).

FOCUS TERRITORIALI

MILANO

Nel secondo trimestre 2021 crescono i livelli di produzione che si portano al di sopra della media 2019 del +7,7%, un risultato che, tuttavia, è inferiore al +9,3% regionale. Le esportazioni registrano una positiva accelerazione, nonostante sia ancora negativo (-2,1%, ossia 482 milioni di euro di perdita di fatturato estero) il divario con il primo semestre 2019 (per confronto, la Lombardia supera i livelli ante cedenti la pandemia del +3%).

A contribuire alla crescita dell’export apparecchi elettrici ed elettronica, con valori nel primo semestre 2021 superiori al 2019 del +13,2% e del +12,1% rispettivamente. Tra i settori manifatturieri più rilevanti per il territorio si evidenziano i rafforzamenti dell’alimentare (+23,2% a gennaio-giugno 2021 rispetto al 2019) e della chimica (+3,8%). Inverte la tendenza la moda che torna ai livelli pre-Covid (+1,9%). Meccanica e metalli avanzano in primavera rispetto all’avvio d’anno ma risultano ancora in difficoltà e le vendite estere rimangono distanti dal recupero (-9,5% e -7,8% rispettivamente). Frena, invece, la farmaceutica che complessivamente tra gennaio e giugno 2021 registra un divario del -3,1% rispetto al 2019.

MONZA BRIANZA

Si rafforza ancora l’industria monzese. Nel secondo trimestre 2021 la produzione supera del +6,2% i livelli medi del 2019 e le esportazioni aumentano del +9,2% nel primo semestre rispetto al pre Covid, più che nella media regionale (al +3%). Quasi tutti i settori sono in forte ripartenza e tra le vocazioni produttive del territorio spiccano, in particolare, le performance semestrali di farmaceutica (+39,7% rispetto al primo semestre 2019), elettronica (+11,6%), metalli (+11,4%), chimica (+9,7%), mobili, design e altro manifatturiero (+9%), meccanica (+2,8%) e gomma-plastica (+2,5%). Per l’automotive la dinamica torna positiva nel secondo trimestre di quest’anno ma persiste un contenuto divario rispetto al pre Covid (-0,7% a gennaio-giugno 2021 rispetto al 2019).

LODI

Per l’industria lodigiana si rafforza l’incremento registrato nei primi tre mesi del 2021 e tra aprile e giugno i livelli produttivi risultano superiori alla media 2019, ossia al periodo antecedente la pandemia, del +8,3% (+9,3% la Lombardia).

Bene anche le performance sui mercati esteri: nel complesso dei primi sei mesi dell’anno le esportazioni superano i livelli dello stesso periodo del 2019 (pre-Covid) del +21% (equivalente a +327 milioni euro), ben più del +3% regionale. Tra i settori trainanti l’elettronica, che da sola registra un incremento del +62% nel confronto con il 2019 (+279 milioni di euro). In accelerazione anche la farmaceutica che segna un +71,7% riguardo alle vendite estere nel primo semestre 2021 rispetto al 2019, i metalli (+22,1%) e gli apparecchi elettrici (+11,5%). Meccanica e automotive sono ancora in difficoltà, rispettivamente del -6,3% e -6,8%. L’alimentare è in linea con l’export 2019 così come la chimica, ma all’interno di quest’ultima rimane una divergenza tra le componenti di base/fertilizzanti (+32,6%) e la cosmetica (-7,4%, pur in miglioramento).

PAVIA

Rispetto al dato lombardo (+9,3%), nel secondo trimestre 2021 la produzione dell’industria pavese si attesta ancora al di sotto dei livelli 2019 pre pandemia del -4,5%. Le imprese di Pavia continuano a soffrire sui mercati internazionali: -9,1% l’export nel periodo da gennaio a giugno 2021 a confronto con lo stesso periodo del 2019 (+3% la Lombardia). A determinare il dato è principalmente la moda, penalizzata dalla forte contrazione dei consumi, e la cui flessione a Pavia supera il -75% nel primo semestre 2021 rispetto al 2019 in termini di export. Al netto della moda, la dinamica pavese risulterebbe in linea con il pre-Covid. In accelerazione emergono l’alimentare (+13,3% le esportazioni nel primo semestre 2021 sul 2019), la chimica (+10,6%), la farmaceutica (+3,5%) e anche la meccanica che risale sui livelli pre pandemia (+0,7%).