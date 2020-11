(ANSA) – ROMA, 26 NOV – La maggior parte degli universitari

ammette (e dimostra) di avere poca confidenza con le tematiche

finanziarie, circa la metà confessa di aver subito truffe

online. Solo il 40% ha un conto corrente personale, in 1 caso su

2 scegliendo la stessa banca dei genitori; del resto, il 55%

riceve il denaro

proprio da loro. Sarà anche per questo che, secondo una

ricercasvolta su 2.500 under30 da Skuola.net in collaborazione conUniCredit, il deficit in “financial literacy” emerso tra iquindicenni italiani nell’ultimo rapporto Ocse PISA sembra nonessere colmato dai loro “fratelli maggiori”.Partiamo dalla financial literacy, più sale il livello dellecompetenze richieste più il fallimento è dietro l’angolo” spiegala ricerca. “Sono bastate poche semplici domande: oltre 6 su 10,ad esempio, non sanno calcolare un ipotetico rendimento dellesomme depositate in banca; circa 4 su 10 non riescono a valutareil ”peso’ degli interessi su un finanziamento; oltre 7 su 10 siperdono nella trasformazione del tasso d’interesse in sommereali. Ma, in fondo, ne sono consapevoli visto che 4 su 5 “sannodi non sapere”. Ancora peggio, come visto, se passiamo alcapitolo truffe online: solamente il 38% dichiara di saperriconoscere al volo le frodi più diffuse e un altro 54% diconoscerle solo in parte; quasi 1 su 10 dice di essere a digiunosul tema. Numeri che, più o meno, tornano quando ci si addentranell’argomento: circa 6 su 10, ad esempio, non sanno che il ‘phishing’ si realizzi attraverso messaggi di posta elettronica.E siamo di fronte alla più comune. Con le altre tipologie,infatti, lasituazione precipita: meno di 4 su 10 sanno che il ‘vishing’ èuna truffa che utilizza una chiamata telefonica per colpireoppure che lo ‘smishing’ sfrutta gli SMS. (ANSA).

Fonte Ansa.it

