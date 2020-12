Electronic Arts acquisterà lo sviluppatore di videogiochi britannico Codemasters per £900 milioni.

L’accordo offre 604 pence per azione agli azionisti di Codemasters.

Take-Two Interactive aveva offerto 485 pence per azione nella sua offerta del mese scorso.

In un annuncio di lunedì, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha dichiarato che acquisterà Codemasters (LON: CDM)

per 900 milioni di sterline. Lo sviluppatore di videogiochi britannico aveva precedentemente raggiunto un accordo con Take-Two Interactive Software, un’offerta che EA ha superato con successo nella giornata di oggi.

A £102 per azione, Electronic Arts Inc. è ad oggi attualmente vicina ad un aumento del 30% nel mercato azionario dopo aver recuperato da un minimo di £64,86 per azione a marzo, quando la crisi COVID-19 aveva devastato i mercati finanziari. Questa è di certo una buona notizia per chi ricorre alle strategie di value investing.

L’anno scorso EA si è comportata in gran parte positivamente sul mercato azionario con un guadagno annuo di circa il 30%. Al momento, ha un valore di £29,39 miliardi e un rapporto prezzo/utili di 30,25.

Gli azionisti di Codemasters riceveranno 604 pence per azione

Secondo l’accordo, gli azionisti di Codemasters Group Holdings plc riceveranno 604 pence per azione che equivalgono a un premio del 13,1% sul prezzo al quale le sue azioni hanno chiuso la sessione regolare di venerdì.

Neil Campling di Mirabaud Securities ha commentato la notizia e ha detto:

“Per alcuni aspetti, la mossa di EA sembra difensiva, perché sono già attaccati da Take-Two e molti dei loro franchise stanno diventando di seconda categoria rispetto ai leader”.

In confronto, Take-Two Interactive aveva offerto agli azionisti un prezzo inferiore di 485 pence per azione, il mese scorso. La holding americana di videogiochi ha evidenziato oggi, in una breve dichiarazione:

“Take-Two sta valutando la sua posizione rispetto a Codemasters, e un ulteriore annuncio verrà fatto quando appropriato.”

In notizie separate dal Regno Unito, Rolls Royce ha dichiarato oggi di aver avviato la ricerca di un successore del presidente Ian Davis, mesi dopo che il suo CFO Stephen Daintith aveva annunciato le sue dimissioni ad agosto.

Codemasters è salita di poco meno del 20% nel trading pre-mercato

Codemasters è ampiamente noto per i suoi giochi di Formula Uno che sono disponibili esclusivamente su PlayStation 4. Il consiglio di amministrazione della società ha dichiarato lunedì che la proposta di EA era significativamente superiore rispetto alla precedente offerta di Take-Two Interactive a novembre.

Oggi, Codemasters ha aperto con un aumento di poco meno del 20% e ha guadagnato un altro 2% nell’ora successiva. Su base annuale, le sue azioni sono aumentate di oltre il 125% nel mercato azionario. Al momento, lo sviluppatore di videogiochi britannico ha una capitalizzazione di mercato di £988 milioni e un rapporto prezzo/utili di 46,46.

