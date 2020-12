Eli Lilly acquisirà Prevail Therapeutics, specialista in terapia genica, per 770 milioni di sterline.

Martedì Prevail Therapeutics ha registrato un balzo del 91% nel trading pre-mercato.

Lilly prevede entrate da £19,73 miliardi a £20,85 miliardi nell’anno fiscale 2021.

Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY) ha espresso l’intenzione di acquisire Martedì Prevail Therapeutics Inc. Advertisements per 770 milioni di sterline – una mossa che, secondo quanto afferma, aiuterà ad espandere la sua impronta nella terapia genica. Lilly ha annunciato un aumento del 15% del dividendo trimestrale all’inizio di questa settimana.

Martedì, le azioni di Lilly sono aumentate di circa l’1% nel trading pre-mercato. Il titolo ha continuato il rally sull’apertura del mercato e ha guadagnato poco meno del 4%. Su base annua, la società farmaceutica americana è ora vicina al 25% in più nel mercato azionario. Al momento della scrittura, Lilly ha un valore di 118 miliardi di sterline e ha un rapporto prezzo/utili di 27,13.

Advertisements



Sei alla ricerca di notizie tempestive, suggerimenti e analisi di mercato?



Iscriviti oggi stesso alla newsletter di Invezz.





Lilly prevede entrate fino a £20,85 miliardi nel 2021

Lilly ha anche affermato martedì che si aspetta che le sue entrate nell’anno fiscale 2021 scendano nell’intervallo di 19,73 miliardi di sterline e 20,85 miliardi di sterline, comprese le vendite fino a 1,49 miliardi di sterline attribuite ai suoi trattamenti contro il COVID-19. Secondo Refinitiv, gli esperti, d’altra parte, chiedono una riduzione delle vendite di 19,71 miliardi di sterline per l’azienda farmaceutica nel 2021.

In un rapporto pubblicato nell’ultima settimana di ottobre, Lilly ha affermato che il suo reddito netto si è contratto a 920 milioni di sterline nel terzo trimestre fiscale.

La società con sede a Indianapolis vuole acquistare Prevail per 16,76 sterline per azione, che rappresenta un premio dell’80% sul prezzo al quale Prevail Therapeutics ha chiuso lunedì la sessione regolare in borsa. Fondata nel 2017, la società quotata al Nasdaq sviluppa terapie geniche come potenziale trattamento per la demenza, il morbo di Parkinson e altri disturbi neurodegenerativi.

Prevail Therapeutics ha registrato un balzo del 91% nel trading pre-mercato

L’accordo tra le due società sanitarie include anche 2,98 sterline per azione di “diritto al valore contingente” in contanti. Sarà pagabile quando Prevail riceverà la prima approvazione normativa per uno dei suoi prodotti attualmente in cantiere.

Finora la Commissione europea e la Food and Drug Administration statunitense hanno assegnato a molte delle terapie Prevail etichette di “farmaco orfano” e di “corsia preferenziale”.

Martedì, le azioni di Prevail Therapeutics sono aumentate del 91% nel trading pre-mercato. Compresa l’azione sui prezzi, l’azienda di terapia genica è ora aggiornata circa al 100% dall’inizio dell’anno nel mercato azionario. Se vuoi investire nel mercato azionario online, avrai bisogno di un agente di cambio affidabile: ecco un elenco dei migliori per semplificarti la selezione.

Al momento, Prevail Therapeutics ha una capitalizzazione di mercato di 578 milioni di sterline.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram