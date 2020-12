(ANSA) – ROMA, 17 DIC – “Enav non punta solo ad essere leader

nel core business ma a diventare un modello nello sviluppo

sostenibile”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enav,

Paolo Simioni, durante la terza edizione del Sustainability Day

di Enav dal titolo ‘La Sostenibilità di Enav tra Covid e Climate

Change nel futuro del trasporto aereo’, che si è svolto online.

“Siamo una grande

realtà di frontiera, impegnatasull’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei sistemi ela professionalizzazione delle risorse, ed ora anche in primalinea nella gestione dei velivoli a pilotaggio remoto, i droni,che rappresentano un settore in forte evoluzione, per ilmiglioramento dei servizi essenziali e strategici per le personee l’Italia”, ha spiegato Simioni, concludendo: “Ci siamoallineati agli SDGs, definiti dall’Onu per promuovere ilbenessere umano e proteggere l’ambiente. Lo stiamo facendo conimpegno e dedizione grazie ad un Piano Investimenti totalmentesostenibile che genererà impatti positivi per tutto il settore eper l’indotto”. Guardando alle emissioni dirette, entro il 2022,Enav sarà un’azienda ad “impatto climatico zero”, superando eanticipando di quasi 10 anni i target dell’Unione europea, èstato sottolineato durante il convegno.Nel 2021 saranno ridotte del 23% le emissioni dirette di CO2,fino ad arrivare all’80% nel 2022. Il restante 20% saràcompensato attraverso il finanziamento di progetti di tutelaambientale “a beneficio del sistema Paese ed internazionale”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

