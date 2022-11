Se i tuoi debiti sono diventati troppi e non riesci più a fargli fronte, non disperare … contatta chi ti puo’ aiutare

L’effetto pratico della Esdebitazione è la cancellazione di ogni debito non pagato e la piena riabilitazione, con la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori.

L’Esdebitazione, prevista dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, è un procedimento che consente di liberare da ogni debito residuo un soggetto, riabilitandolo di fatto da un punto di vista finanziario ed economico. L’Esdebitazione si applica a quei soggetti che non possono fallire ossia:

