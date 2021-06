Ben Emons di Medley Global Advisors è stato ospitato alla CNBC per discutere le ragioni per continuare a detenere le azioni di AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE: AMC), che ha acquistato per la prima volta nell’autunno dello scorso anno.

Le azioni AMC sono aumentate del 2,9% nel trading mattutino e sono state altamente volatili nelle ultime settimane, aumentando di oltre 4,5 volte nell’ultimo mese. AMC, un cosiddetto titolo-meme, è uno dei preferiti tra i follower del forum Reddit chiamato WallStreetBets.

AMC sale per le riaperture



Emon pensa che AMC trarrà beneficio dalla riapertura poiché le persone torneranno a guardare i film. Ha dichiarato:

“Se la riapertura sarà sostenuta, allora aziende come questa [AMC] diventeranno redditizie. Ha un’estrema volatilità e non è per i deboli di cuore”.

Ha inoltre aggiunto che AMC è un caposaldo dei centri commerciali americani e una volta aperti i locali, aziende come AMC riceveranno una massiccia domanda repressa.

Ha anche aggiunto una nota di cautela consigliando agli investitori di acquistare azioni AMC a condizione che il peso nel portafoglio sia fissato in modo conservativo a un massimo dell’1%.

Disconnessione tra target price dell’analista e ciò che sta facendo l’azienda

15 analisti che seguono il titolo hanno un target price medio di $5,11 su AMC mentre il titolo ha aperto a $58,10 questa mattina.

Emon pensa che ci sia una disconnessione tra gli obiettivi di prezzo degli analisti e l’azienda ha fatto negli ultimi mesi. Ha aggiunto:

“La società sta cercando di strutturare davvero il proprio bilancio sfruttando questi picchi di volatilità del titolo. E questo ha effettivamente aiutato il titolo a salire”.

Questa settimana AMC ha completato un aumento di capitale di 587,4 milioni di dollari vendendo 11,55 milioni di azioni a un prezzo medio di circa 50,85 dollari per azione. Questo si è aggiunto ai 658,5 milioni di dollari già raccolti in questo trimestre, risultando in un aumento di capitale totale di 1,246 miliardi di dollari nel Q2.

Il CEO di AMC, Adam Aron, ha indicato che la società utilizzerà i proventi per ridurre l’indebitamento del proprio bilancio.