(ANSA) – MILANO, 09 FEB – E’ ripartito l’ ‘orologio’

dell’Antitrust dell’Unione europea sul progetto di acquisizione

di GrandVision da parte di EssilorLuxottica: il ‘pacchetto dei

rimedi’ proposto dalle parti all’organismo europeo è stato messo

a punto e ora l’Antitrust Ue avvierà il suo consueto test sul

mercato del settore. Una volta acquisiti i risultati deciderà se

dare il via libera, vincolante all’operazione.

Una decisione al

Advertisements

momento è attesa per metà aprile e il dialogocon le parti in questi mesi resterà aperto. E’ ovviamenteEssilux la parte che deve assicurare il lavoro maggiore e haavviato a Bruxelles un ingente numero di impegni in caso diprosecuzione nell’operazione sulla grande catena dell’ottica consede in Olanda. Secondo fonti di mercato il gigante dellemontature e delle lenti, nato dalla fusione della Luxotticafondata da Leonardo Del Vecchio, ha offerto tra l’altro lacessione di asset in tre Paesi europei.Il progetto di acquisizione inizialmente stimato su un valore dioltre sette miliardi di euro quindi prosegue, anche se sonoattesi sia arbitrati sia procedimenti legali a Rotterdam sullacontesa tra Essilux e il fondo Hal, che detiene il controllo diGrandVision, società alla quale l’acquirente ha chiesto maggiorechiarezza sull’impatto della pandemia Covid 19 sulle proprieattività. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram