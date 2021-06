(ANSA) – MILANO, 21 GIU – “La Corte Arbitrale ha stabilito

che EssilorLuxottica ha la facoltà di non portare a termine

l’operazione di acquisizione di GrandVision a causa dei gravi

inadempimenti da parte di quest’ultima degli obblighi assunti”.

Lo afferma il gruppo italo-francese, che “sta valutando tutte le

opzioni in relazione all’operazione e comunicherà a tempo debito

la sua decisione in merito” all’acquisizione da circa 7 miliardi

della catena internazionale dell’ottica con sede in Olanda.

“Sebbene ci rincresca che il comportamento scorretto di

GrandVision abbia portato a questa situazione, siamo felici che

la Corte abbia accolto la nostra posizione sugli impegni delle

parti, confermando l’importanza di onorarli”, commenta in una

nota Francesco Milleri, amministratore delegato di

EssilorLuxottica. (ANSA).



