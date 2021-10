(ANSA) – PECHINO, 25 OTT – Evergrande balza (+4%) alla Borsa

di Hong Kong all’indomani dell’annuncio della ripresa dei lavori

in cantieri a Shenzhen e in altre 5 città cinesi per garantire

il completamento e la consegna di oltre una decina di progetti

immobiliari principali: la mossa, comunicata in un post sui

social media, è stata presa per rafforzare la fiducia del

mercato dopo il pagamento venerdì degli 83,5 milioni di dollari

di interessi scaduti.

La controllata Evergrande New Energy Vehicle (NEV) vola del

17% dopo che il presidente del gruppo Hui Ka Yan ha detto di

voler fare dell’auto elettrica il business guida entro 10 anni

scalzando l’immobiliare.

Evergrande, a sorpresa, ha effettuato venerdì il pagamento

degli 83,5 milioni di dollari di interessi su un bond offshore

scaduti il 23 settembre, stanziando le risorse alla vigilia

della fine dei 30 giorni di tolleranza prima del default. Il

gruppo, tuttavia, è appena fuori pericolo, in quanto si

profilano altre cedole vicine alla conclusione del periodo di

tolleranza: una da 45,2 milioni scadrà il 29 ottobre e un’altra

da 14,25 milioni il giorno seguente. (ANSA).



