(ANSA) – TARANTO, 03 AGO – “Sono arrivato anche a richiedere

la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento, quella che

inquina di più, ma non ci sono riuscito. Se restiamo insieme

continueremo a provarci, è una promessa e questa battaglia è

anche per te e tutti i bimbi di Taranto”. Così il sindaco

Rinaldo Melucci ha risposto, tramite la pagina Fb Ecosistema

Taranto, ad Andrea, il bimbo di 8 anni che ieri ha scritto una

lettera al primo cittadino chiedendo di incontrarlo per “parlare

di come fare per chiudere l’Ilva”. Andrea, hanno spiegato i

portavoce dell’associazione Genitori Tarantini che hanno diffuso

il testo della lettera, è uno degli 8 bambini al mondo (unico in

Italia) affetti da rarissima mutazione del gene sox4, e tutti

vivono in luoghi altamente inquinati da fabbriche”.

“Caro Andrea, innanzitutto grazie – risponde il sindaco – per

la tua lettera. Come sai l’Ilva è un problema antico e tanto

grande. Io sono sindaco da quattro anni e in ognuno di questi

anni ho tentato di affrontarlo al massimo delle mie energie e

delle possibilità del Comune di Taranto”. Il primo cittadino

ricorda che la sua battaglia per la chiusura dell’area a caldo

continua e conclude dicendo al piccolo Andrea: “nei prossimi

giorni ti raggiungo senz’altro in piazza e ne parliamo, mentre

scorrazzi col tuo monopattino”. (ANSA).



Fonte Ansa.it