(ANSA) – MILANO, 09 OTT – Fastweb prosegue nella strategia di

rafforzamento dell’offerta di cybersecurity acquisendo il 70% di

7Layers, società di servizi per la sicurezza informatica fondata

nel 2012 a Firenze e inserita per quattro anni consecutivi, dal

2017 al 2020, dal Financial Times nella classifica delle 1.000

società con tassi di crescita più elevati in Europa.

In linea con la recente acquisizione della società di

servizi cloud Cutaway, anche l’operazione conclusa con 7Layers

si inserisce nel più ampio percorso di posizionamento sul

mercato di Fastweb come operatore ‘ott’ (over the top)

infrastrutturato, anche nell’ambito della Cyber Security,

ritenuta, si legge in una nota, “una componente sempre più

rilevante” per le imprese. Un percorso che oltre alla crescita

per linee esterne è sostenuto dai contestuali e significativi

investimenti in tecnologia e infrastrutture, che nel solo primo

semestre 2020 hanno raggiunto i 276 milioni di euro. (ANSA).



Fonte Ansa.it

