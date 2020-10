Approvato al Senato un emendamento al Dl Agosto che estende anche alle imprese cooperative la misura della decontribuzione prevista per le filiere in crisi

“Piena soddisfazione” viene espressa da Fedagripesca Fvg per l’approvazione, da parte del Senato, di un emendamento al DL “Agosto”, che include anche le aziende vitivinicole e cerealicole tra i beneficiari dell’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

«Si tratta di un emendamento sostenuto fortemente dalla cooperazione – spiega Venanzio Francescutti, presidente di Fedagripesca Fvg – che modifica gli articoli 222 e 223 del Decreto “Rilancio”, nel quale erano indicati i soggetti beneficiari della decontribuzione, individuati tra le filiere maggiormente in crisi. Avevamo già, infatti, espresso tutte le nostre perplessità rispetto all’esclusione della maggior parte delle cooperative vitivinicole e cerealicole di conferimento dalla misura degli sgravi previdenziali, sollecitando pertanto Governo e Parlamento a operare una revisione e un ampliamento della lista dei codici Ateco che individuavano i destinatari della misura». Per Fedagripesca, in Fvg si tratta due comparti che, insieme, sommano un fatturato annuale di circa 170 milioni di euro.

L’inserimento delle aziende vitivinicole e cerealicole tra i beneficiari dell’esonero è una misura il cui onere, a livello nazionale, è stimato in 51,8 milioni di euro, ossia buona parte dei 60 milioni disponibili, quali residuo dei fondi non spesi nell’ambito delle precedenti misure stanziate per il comparto vitivinicolo e che dovranno essere utilizzanti entro il 31 dicembre 2020.

«Ha così trovato soluzione – conclude Francescutti – il problema dell’impiego delle risorse residue che non erano state spese per il comparto, una soluzione che accogliamo con favore perché è una misura che, di fatto, destina le risorse finanziarie alle imprese produttrici».

Affinché il provvedimento diventi effettivo, occorrerà ora attendere che il DL “Agosto” venga definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati.

