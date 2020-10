(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Nei primi otto mesi di quest’anno la

produzione metalmeccanica ha perso il 19,8% rispetto allo stesso

periodo del 2019. Non si salva l’export, ancora di salvezza

nelle precedenti crisi, che segna un -16,7% nei primi sette mesi

rispetto all’anno scorso. Sono i dati dell’Indagine

congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica,

giunta alla 155esima edizione, in cui si sottolinea che, a

fronte dell’attività produttiva italiana nel complesso diminuita

del 15,4% tra gennaio-agosto, le aziende metalmeccaniche “hanno

subito in misura maggiore il lockdown”. Questa “è la realtà con

cui oggi tutti si devono confrontare e nella quale tutto deve

essere calato, compreso il contratto nazionale”, afferma il

direttore generale, Stefano Franchi.

A proposito della trattativa per il rinnovo del contratto,

interrotta sulla parte salariale, Franchi sottolinea che “il

contratto non è composto da una sola parte ma da un insieme di

elementi tutti importanti e strettamente collegati tra loro. Noi

siamo disposti in ogni momento a riaprire il confronto, in un

clima che sia positivo e costruttivo, se il sindacato

abbandonerà il conflitto per riprendere il dialogo. Occorre

proseguire sulla strada del rinnovamento con un contratto che

sia sostenibile e calato nella realtà”, aggiunge il dg. (ANSA).



Fonte Ansa.it

