(ANSA) – TRIESTE, 30 SET – “Abbiamo fatto tanto, facciamo

l’ultimo miglio. Affrontiamo l’ultimo periodo senza subire danni

che potrebbero essere irreparabili”. E’ l’appello “accorato” che

l’a.d. di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha rivolto al premier

Giuseppe Conte, in collegamento da Roma, in occasione della

consegna della centesima nave da crociera, la Enchanted

Princess. Bono non ha chiesto aiuti finanziari ma un sostegno,

il prosieguo del “sistema di aiuti (export credit, ndr) alle

società armatrici” che “ha funzionato molto bene fino ad ora.

Diamogli la spinta finale: meglio rischiare oggi e avere un

futuro che non averlo”. (ANSA).



