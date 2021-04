(ANSA) – TRIESTE, 26 APR – Fincantieri, attraverso la

controllata Fincantieri NexTech, e Almaviva, gruppo italiano

leader nell’innovazione digitale, hanno firmato un accordo di

collaborazione per supportare e accelerare il processo di

digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica.

L’obiettivo è favorire un sistema di mobilità più vicino alle

nuove esigenze di spostamento delle persone e delle merci, con

un’attenzione particolare all’impatto ambientale e alla

sicurezza.

La partnership è volta allo sviluppo di soluzioni improntate

alle nuove esigenze di mobilità, come il connected vehicle

(vettura dotata di sensori per percepire la realtà circostante e

interagire con essa) e la smart road (che consente la

comunicazione e l’interconnessione tra i veicoli), finalizzate

all’incremento della sicurezza dei viaggi e dei viaggiatori.

Verranno inoltre realizzate applicazioni per la sicurezza nei

trasporti e per i processi di manutenzione predittiva, con il

supporto di algoritmi di intelligenza artificiale e del digital

twin, che riproduce in un formato digitale tridimensionale e

virtualmente “navigabile” tutte le caratteristiche

dell’infrastruttura.

Tali soluzioni saranno rivolte ai gestori, agli operatori che

offrono servizi, alle authority e ai soggetti pubblici deputati

alla programmazione e controllo.

L’accordo tra le due società prevede inoltre un piano di

sviluppo sui mercati internazionali, per valorizzare il made in

Italy.

Alberto Tripi, Presidente del Gruppo Almaviva, ha

sottolineato che “al settore trasporti e logistica sarà

destinata una parte rilevante delle risorse del PNRR,

opportunità unica per lo sviluppo del Paese in ambiti strategici

quali mobilità sostenibile e trasporto collettivo, sicurezza

stradale e logistica intermodale. Con la partnership con

Fincantieri mettiamo a disposizione del Sistema Paese solide

competenze e tecnologie digitali made in Italy”.

Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, è

convinto che l’accordo accrescerà “ulteriormente le nostre

competenze digitali, puntando sull’utilizzo dell’intelligenza

artificiale per il monitoraggio delle infrastrutture e del

territorio nonché sull’integrazione delle diverse reti di

mobilità”. (ANSA).



Fonte Ansa.it