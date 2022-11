«Oltre un milione di cittadini si rivolge agli uffici di Caf Cia dislocati in ogni parte d’Italia, garantendo assistenza fiscale non solo ai lavoratori e imprese del comparto agricolo, ai pensionati, ma per tutti i cittadini e le famiglie che necessitano di servizi previdenziali e fiscali. Un lavoro di intermediazione con l’amministrazione che, dal momento della pandemia, ha avuto un ruolo importantissimo per consentire l’accesso a bonus fiscali (ad esempio in campo edilizio) e facilitazioni strettamente connesse all’Isee (vedi l’assegno unico)». Lo ha spiegato Corrado Tei, direttore di Caf Cia, a conclusione della due giorni di confronto organizzata a Roma dai centri di assistenza fiscale afferenti alla Confederazione italiana agricoltori.

Tei ha reso note le performance dei Caf Cia: «I modelli 730 complessivamente elaborati nel 2022 sono stati 517.770, mentre le Isee al 31 ottobre sono 234.233, oltre 30mila in più rispetto a tutto il 2021. Oltre il 20% delle Dsu Isee elaborate dal Caf Cia nel 2022 ha almeno un componente con disabilità, mentre più del 50% dei nuclei familiari che hanno richiesto la certificazione ha almeno un componente minore. In generale, il 56% delle famiglie italiane (fonte: Osservatorio su Dichiarazione sostitutiva unica e Isee Inps), che nel 2021 ha presentato una Dsu Isee, ha un valore Isee inferiore a 10mila euro. Al 31 dicembre si stimano circa 250mila Dsu Isee : 60mila in più rispetto al 2021, + 30%»

Ha concluso Tei: «L’attività dei Caf richiede la giusta remunerazione, e ricordando come sia importante mantenerla gratuita, dovremo pensare ad un contributo da parte delle fasce reddituali più alte per garantire i servizi ad una crescente quota di famiglie e cittadini in difficoltà».

Diffusi anche i dati sull’attività dei circa 50 caf italiani monitorati (sui 60 ufficialmente iscritti

all’albo dell’Agenzia della entrate). Si stima in 23,3 milioni il numero di modelli 730 trasmessi al fisco nel 2022, e di questi l’80,53% (pari a 18.764.275) arriva dai Caf. Significativo l’incremento dei certificati Isee: nel 2021 l’Inps ha ricevuto 8.931.555 Dsu Isee, e di questa i Caf ne hanno gestite l’88,8%, pari a 7.935.017. Un numero che rispetto al periodo 2016/2020 è cresciuto del 60%.