(ANSA) – VENEZIA, 12 SET – Tra i versamenti che sono stati

prorogati in questi ultimi mesi a causa del Covid e gli

adempimenti ordinari previsti dal calendario, da mercoledì

prossimo a fine mese gli italiani dovranno districarsi in una

giungla fiscale costituita da 270 scadenze .A chiedere il conto,

rileva la Cgia, ci penseranno, in particolar modo, l’Iva, i

contributi previdenziali, l’Ires, l’Irap e il saldo/acconto

Irpef etc. La giornata più difficile sarà il 16 settembre

quando il fisco chiederà 187 versamenti e la presentazione di 2

comunicazioni e di 3 adempimenti. Tra i 187 versamenti da fare

entro il 16 settembre, 13 sono quelli che sono stati sospesi per

la crisi provocata dal Covid. Con il decreto di agosto è

prevista una ulteriore parziale proroga per 13 scadenze secondo

le seguenti modalità: il 50% del dovuto si può versare in

un’unica soluzione entro il 16 settembre o in 4 rate mensili di

pari importo (la prima il 16/9); il restante 50% si può

rateizzare al massimo in 24 rate mensili di pari importo, con il

versamento della prima rata dal 16/1/2021. Negli ultimi 40 anni

la pressione fiscale è salita dell’11%: nel 1980 era al 31,4%,

nel 2019 al 42,4%.La punta massima nel 2013 col 43,4% a seguito

dell’ inasprimento della tassazione imposto dal governo Monti

che ha reintrodotto la tassa sulla prima casa, ha aumentato i

contributi Inps sui lavoratori autonomi, ha inasprito il

prelievo fiscale sugli immobili strumentali, ha ritoccato

all’insù il bollo auto. (ANSA).



Fonte Ansa.it

