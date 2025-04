A ridosso della scadenza del primo versamento dei contributi previdenziali per artigiani e commercianti, prevista per il 16 maggio, l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili denuncia l’assenza di indicazioni operative sulla riduzione del 50% dei contributi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 186) a favore dei nuovi iscritti alla gestione speciale INPS.

“La norma è in vigore da mesi, ma l’Istituto non ha ancora reso disponibili le istruzioni necessarie per permettere ai beneficiari di usufruire concretamente della misura – afferma Francesco Cataldi, presidente UNGDCEC –. Invitiamo l’INPS e il Ministero del Lavoro a intervenire con urgenza per sbloccare la situazione e garantire ai contribuenti la possibilità di operare con certezza normativa. È necessario, inoltre, istituire un tavolo tecnico permanente che analizzi preventivamente e monitori l’attuazione delle norme con impatti contributivi rilevanti per imprese e professionisti”.

Massimiliano Dell’Unto, consigliere di giunta dei Giovani Commercialisti, sottolinea: “Questa situazione di incertezza e ritardo ricalca purtroppo precedenti analoghi e caratterizza l’operato del Ministero del Lavoro e dell’INPS, creando notevoli difficoltà operative per i professionisti e le imprese. I Commercialisti si trovano nell’impossibilità di fornire risposte chiare ai propri clienti, mentre le aziende devono rinunciare a programmare le loro dinamiche finanziarie. Basti pensare che, nonostante la recente comunicazione inviata agli intermediari che annunciava la disponibilità sul portale INPS dei codici e degli importi per la predisposizione delle quattro rate trimestrali, gli importi risultano ancora calcolati sull’aliquota piena, anche per coloro che, secondo legge, avrebbero diritto alla riduzione del 50%. Il tutto in assenza di qualunque chiarimento da parte dell’Istituto, a quasi quattro mesi dall’entrata in vigore della norma. Si tratta dell’ennesima occasione mancata – conclude – che mostra come i tempi fissati dal Legislatore vengano disattesi, generando sfiducia e penalizzando chi legittimamente attende misure di sostegno già approvate”.