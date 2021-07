«Il riconoscimento dell’importanza ruolo di consulenti e Centri di assistenza fiscale nel processo di digitalizzazione del fisco, come sottolineato dal presidente dell’Agenzia delle Entrate Ruffini, è per gli operatori del settore un fatto importante, che ci sprona a fare sempre meglio per aiutare i cittadini nel rispondere in maniera corretta elle richieste dell’erario. Consentendo allo Stato, allo stesso di tempo, di ricevere il dovuto per fare funzionare il Paese e organizzare al meglio i servizi per la collettività. Il ruolo dei CAF è sempre più centrale, richiede costanti aggiornamenti ed operazioni estremamente articolate per essere all’altezza delle richieste dell’amministrazione fiscale: per questo auspichiamo che ai Caf venga riconosciuto il giusto contributo per le prestazioni fornite. Servizi indispensabili per le famiglie che devono barcamenarsi tra esenzioni, contributi, bonus e scadenze che in epoca covid hanno forse toccate l’apice della complessità». E’ il commento del presidente di CAF Cia Alessandro Mastrocinque sulle recenti dichiarazioni del numero uno dell’Agenzie delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.