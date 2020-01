Il presidente del Consiglio Conte: ridurre carico fiscale per famiglie, lavoratori e pensionati

Incontro a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali sul taglio del cuneo fiscale (nella foto Ansa il ministro dell’Economia Gualtieri e il presidente del Consiglio Conte)

Un taglio del cuneo fiscale che interesserà i redditi fino a 40 mila euro, arrivando a 100 euro al mese per chi guadagna fino a 28 mila euro, per poi scendere con un doppio sistema di decalage. Sarebbe questa l’ipotesi illustrata dal governo al tavolo con i sindacati in corso a Palazzo Chigi.

Dopo i 28 mila euro e fino ai 35 mila, la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a 80 euro al mese; oltre i 35 mila euro scenderebbe ancora fino ad azzerarsi. Si starebbe ancora valutando oltre quale soglia trasformare il bonus fiscale in detrazione.

Conte: ridurre carico fiscale per famiglie, lavoratori e pensionati

«L’appuntamento di oggi – ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso dell’incontro con i sindacati – è dedicato alle modalità di attuazione del taglio del cuneo fiscale e al progetto di riforma complessiva del nostro sistema fiscale, in particolare dell’Irpef, che è fondamentale per semplificare il nostro sistema tributario e ridurre il carico fiscale sulle famiglie, i lavoratori e i pensionati. Coinvolgeremo in questo piano di riforma fiscale anche i pensionati. L’obiettivo – ha spiegato – è restituire sicurezza economica ai lavoratori e alle famiglie, rendendo più equo il sistema tributario».

