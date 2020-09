(ANSA) – ROMA, 08 SET – Fitch ha abbassato la propria

previsione di crescita del Pil italiano nel 2020 a -10%, dalla

precedente stima di -9,5%. Ma ha alzato la previsione per il

2021 al 5,4%, dalla precedente stima del 4,4%. Lo si legge nel

rapporto Global Economic Outlook di settembre, in cui si spiega

che questo “riflette il punto più basso di partenza per le

attività e l’annuncio di uno stimolo fiscale aggiuntivo a

livello nazionale”. (ANSA).



