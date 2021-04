(ANSA) – ROMA, 29 APR – Il rapporto “molto alto” del debito

rispetto al Pil in Italia, volato a quasi il 156% nel 2020 dal

135%, “resterà grosso modo stabile fino al 2024”. E’ la

previsione dell’agenzia di rating Fitch, che si aspetta un

157,2% nel 2021 e 157,5% nel 2022 contro le stime del Documento

economico e finanziario che lo vedono rispettivamente a 159,8% e

156,3%.

FItch prevede deficit di bilancio “ampi e persistenti”

partendo dall’aspettativa che il Governo “continuerà a sostenere

la ripresa economica”: dal 9,5% di deficit/Pil del 2020 si

aspetta un 9,2% per il 2021 (11,8% la stima del Def) e 8,1% nel

2022, quando il Def punta a una riduzione al 5,9%. In entrambi

gli anni la stima di crescita è 4,3% (4,5 e 4,8% quella del

Def).

L’agenzia di rating assegna all’Italia un merito di credito

BBB- (l’ultimo prima della categoria speculativa) con

prospettiva stabile che sarà riesaminato il 4 giugno. Fra i

fattori che sarebbero positivi Fitch “la realizzazione di una

strategia di consolidamento fiscale di medio termine” che faccia

scendere il debito/Pil e una maggior fiducia nelle prospettive

di crescita, specie se basata sulla realizzazione di riforme

strutturali.

Giocherebbero invece a sfavore un fallimento nella strategia

di crescita e contenimento del debito, e “sviluppi avversi nel

settore bancario che aumentino i rischi per l’economia reale o

le finanze pubbliche”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

