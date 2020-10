(ANSA) – NEW YORK, 13 OTT – Le perdite complessive per la

produzione mondiale a causa del coronavirus, rispetto alle

previsioni pre-pandemia, saliranno da 11.000 miliardi di dollari

nel 2020-2021 a 28.000 miliardi nel periodo 2020-2025. Lo

afferma Gita Gopinath, il capo economista del Fondo Monetario

Internazionale, sottolineando che “questa è la crisi peggiore

dalla Grande Depressione” e probabilmente lascerà “cicatrici”

nel medio termine in quanto il mercato del lavoro impiega tempo

per riprendersi e gli investimenti sono trattenuti

dall’incertezza. Gli stimoli di bilancio per 12.000 miliardi di

dollari decisi a livello globale e le azioni delle banche

centrali “hanno salvato vite e prevenuto una catastrofe

finanziaria”. (ANSA).



