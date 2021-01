(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Investire in sostenibilità non è

semplice e si rischia di avere magari buoni rendimenti ma in

progetti che sono solo ‘verniciati’ di verde o la cui filiera

non rispetta i diritti dei lavoratori o di risparmio energetico.

Per questo Fondaco Sgr, la società indipendente di gestione

basata a Torino focalizzata sugli investitori istituzionali,

punta a lanciare un fondo di fondi

per investimenti ininfrastrutture avanzate che controlli in maniera minuziosal’applicazione dei principi Esg nella messe di progetti che,complice anche il Recovery plan della Ue e le linee guida dellanuova amministrazione Biden, si affacceranno nei prossimi anni.“E’ un progetto – spiega in una conversazione con l’ANSAl’ad di Fondaco Sgr Davide Tinelli – che è particolarmente caroai nostri clienti fondazioni bancarie, casse di previdenza,fondi pensioni e sanitari”. Soggetti che hanno bisogno deirendimenti ma che guardano anche alle ricadute sul territorio ealla sostenibilità nel medio lungo termine degli investimenti.“Certo – riconosce Tinelli – servirebbero dei criteri sullasostenibilità meglio definiti a livello internazionale”, cosìcome sta chiedendo anche la Bce e grandi investitoriistituzionali. “Ora c’è il rischio che alcuni investimenti sianosostenibili solo sulla carta o in maniera parziale” sottolinea,aggiungendo come “per selezionare e poi controllare i progettinella loro attuazione serve una struttura che ha ovviamente deicosti e richiede una gamma di professionalità ancheinternazionali”.Per questo Fondaco pensa a dotare questo fondo di fondi conun advisory board composto da persone di provenienzainternazionale e con esperienze differenti che sappiaindirizzare e poi verificare la validità degli investimenti.“Crediamo alla possibilità – aggiunge – di finanziareinfrastrutture, progetti di rigenerazione urbana, adeguamentodel patrimonio scolastico ed efficientamento energeticosostenibili, anche nel nostro paese. E queste devono poteressere realizzate rispettando i diritti dei lavoratori, usandomateriali a basso impatto, dotandole di sensori per avere adisposizione dei dati. E’ un lavoro complesso certo e che costama che può dare buoni rendimenti e dei benefici diffusirilevanti”. (ANSA).

