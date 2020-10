(ANSA) – ROMA, 21 OTT – La Fondazione Leonardo-Civiltà delle

Macchine e Università Campus Bio-Medico di Roma hanno avviato

una collaborazione didattica e scientifica, su temi di comune

interesse, che permetterà, reciprocamente, – spiega una nota – “promuovere progetti di ricerca in ambito scientifico,

ingegneristico, etico e sociale per favorire la conoscenza in

aree prioritarie di interesse pubblico”.

“Abbiamo già avviato una collaborazione con il Campus

Bio-Medico sulla ricerca della Fondazione ‘Pandemia e

Democrazia’. Con questa intesa, che ha dato ottimi risultati,

riteniamo di poter andare avanti per intrecciare sempre più

strettamente competenze tecnologiche e valori della persona”,

commenta il presidente della Fondazione, Luciano Violante “Il nostro progetto formativo integrale, la scienza per

l’uomo – dice il Rettore dell’Università, Raffaele Calabrò – ,

trova piena compiutezza nel percorso tracciato assieme a

Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine. Come Università

impegnata nel preparare i giovani sulle grandi sfide del nostro

tempo, dallo sviluppo sostenibile all’economica circolare, dalla

salute globale alla gestione dei big data e all’intelligenza

artificiale, l’impatto sociale delle nuove tecnologie sulla vita

delle persone è un tema trasversale di grande interesse”.

(ANSA).



