“Accogliamo con soddisfazione la notizia che il Consiglio dei ministri di oggi introduca nuovamente l’indennità di malattia per le persone in isolamento fiduciario che non hanno la possibilità di lavorare da casa. E’ questa una esigenza che come Uila avevamo posto con determinazione già a partire dal mese di agosto affinché non fossero penalizzati tutti coloro che dal 1° Gennaio 2021 sono stati per alcuni giorni in isolamento e che rischiano un taglio dello stipendio e dei contributi. Ci sembra di capire che, in particolare, la norma assicurerà un rimborso integrale per tutti gli iscritti all’Inps ed è esattamente quello che avevamo chiesto.”

Lo dichiara Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, commentando la probabile approvazione nel Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio del decreto che reintroduce il sostegno ai lavoratori in quarantena da Covid che non possono stare in smart working.