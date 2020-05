Il Decreto Rilancio del 19 Maggio ha dato vita ad una importante agevolazione per le imprese (anche agricole); si potrà infatti usufruire di un contributo a fondo perduto che verrà accreditato nel conto corrente da parte dell’Agenzia delle Entrate secondo alcuni criteri di valutazione delineati.

Inoltre per le imprese:

– finanziamento utilizzando la garanzia Statale fino al 100%;

– consolidamento dei debiti + liquidità aggiuntiva;

– risanamento e tutela patrimoniale;

Per i privati:

– bonus per colf e badanti;

– tassi sui nuovi mutui a partire dallo 0,55% FISSO!

– SURROGA del mutuo, diventa urgente surrogare il proprio mutuo per prendere il miglior tasso di questo periodo, il “Sole 24 Ore” prevede una risalita dei tassi a breve.

Esempio: surroga 150.000 Euro tasso FISSO a 30 anni 470 Euro al 22.05.20.

– cessioni del quinto anche per chi ha segnalazioni e protesti

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram