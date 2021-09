“Per sostenere la crescita economica dell’Italia nel settore agroalimentare bisogna cogliere le opportunità contenute nella nuova PAC e nei fondi del Pnrr. La riforma della politica agricola comune è un nuovo strumento di sostegno economico che punta a una stabilità sociale e di progresso sia per la crescita omogenea ed ecologica della filiera, sia nel supportare gli investimenti economici in chiave green e ambientale. La nuova PAC, unita ai fondi del Pnrr, potrà accelerare la transizione ecologica e ambientale della nostra agricoltura e trainare il PIL italiano”. Lo ha dichiarato Francesco Battistoni, Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al Forum “Economia e società: tendenze nel dopo Covid”, promosso dalla Fondazione Enpaia, l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura.